Öğrencilerden Yemen'e yardım kermesi

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - KUMLUCA Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen kermeste Yemen'e gönderilmek üzere 4 bin 755 lira toplandı.

Kumluca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Yemen'e Ses Ver adıyla kermes düzenlendi. Öğrenciler, öğretmenler, idareciler, veliler ve yardımcı personelin desteğiyle yapılan kermeste, hazırlanan pasta, börek, tatlı, kek ve yaprak sarma gibi ürünlerle; mağazaların desteğiyle getirtilen takı ve süs eşyaları satışa çıkarıldı. Kermesten elde edilen 4 bin 755 liranın Yemen'e gönderileceği belirtildi.

Okul Müdürü Kadriye Girgin, "Öğrenci ve öğretmenlerimizin birlikte yürüttüğü yardım kampanyasında öğrenciler harçlıklarından arttırdıkları paralarla Yemen'deki kardeşlerine destek olmak için yarıştı. Bugün velilerimizin destekleriyle düzenlediğimiz kermes etkinliğiyle de kampanyanın etkili olması için çalışan öğrencilerimiz, açlıkla pençeleşen, zulüm altında inleyen Yemen'deki kardeşlerine 4 bin 755 TL gönderilmesine vesile oldu. Yardım kampanyasının yürütülmesinde gösterdikleri büyük gayretlerinden dolayı tüm veli, öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bizler bu dünyada yaptığımız iyiliklerin karşılığını hem dünyada hem de ahirette inşallah göreceğiz" dedi.

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