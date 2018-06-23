Öğrencilerden yaz okullarına yoğun ilgi

KAYSERİ, () - MELİKGAZİ Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye Çocuk Meclisi yaz okullarına yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Yüzme, Halk Oyunları, Tiyatro, Basketbol, Voleybol, Futbol, Hentbol, El sanatları, Butik pastacılık, Resim, Kur'an-ı Kerim, Bilgisayar, Bağlama, Gitar, Masa tenisi gibi branşlarda öğrencilerin eğleneceklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesince açılan Yaz Okulu spor kurslarında öğrenciler kış aylarındaki yorgunluk ve stresten kurtuluyorlar. Öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyor hem de yeni arkadaşlıklar kurarak toplum da paylaşmayı ve birlikte yaşamayı öğreniyor. Yaz okulunda hem spor dalı hem de eğitime yardımcı dersler bulunmaktadır. Ancak öğrencilerin büyük bir kısmı yüzme, el sanatları ve Kur'an-ı Kerim dallarına ilgi gösteriyor. Yoğunluk bu üç branşta olmaktadır" dedi.

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