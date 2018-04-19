Öğrencilerden şehit kabrine ziyaret

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde lise öğrencileri Şehit Sözleşmeli Er Cumali Gür'ün kabrini ziyaret ederek, gül ve çam fidanı dikti.

Geçen şubat ayında Irak'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinde PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er Cumali Gür'ün Manavgat'ın Kızılot Mahallesi'ndeki mezarını, Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9/A ve 10/D sınıfı öğrencileri öğretmenleriyle birlikte ziyaret etti.

Ziyarette, Şehit Cumali Gür için dua eden öğrenciler, mezara gül ve çam fidanları dikti. Ziyaretin ardından şehit Cumali Gür'ün ailesiyle de bir araya gelen öğrenciler taziyelerini iletti.

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