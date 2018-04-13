Öğrencilerden polislere ziyaret

MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi Nezaket Okulları öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla polisleri ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesini ziyaret eden öğrenciler, polislerle tanışıp sohbet etti. Öğretmenleri nezaretinde gelen Büyükşehir Belediyesi Yeşiltepe Semt Konağı Nezaket Okulu öğrencileri, şiirler okudu. Hazırladıkları el işi yapma karanfilleri polislere hediye eden öğrenciler, lokum ikramında da bulundu. Polisler de öğrencilere meyve suyu ve kek ikramında bulunarak ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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