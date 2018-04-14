Öğrencilerden polislere ziyaret

ADIYAMAN'ın Tut ilçesindeNene Hatun Kreşi öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Polis Haftası'nı kutladı.

Nene Hatun Kreşi öğrencileri, Polis Haftası nedeniyle Tut İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Karaoğlan ve tüm polislerin günün kutlayan öğrenciler, polislere meslek hakkında çeşitli sorular sordu. Ziyaretlerinden dolayı mutluluklarını dile getiren İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Karaoğlan, ziyaret sonrasında öğrencilere ikramlarda bulunup teşekkür etti.

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