Öğrencilerden polislere kutlama

TÜRK Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıldönümü kapsamında 04-06 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencileri, Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde 'Polisimizin yanındayız' etkinliği düzenledi.

İlçe Müftülüğüne bağlı olarak Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde 04-06 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümü kapsamında 'Polisimizin Yanındayız' etkinliği düzenledi. Etkinliğe; İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Müftüsü Ramazan Dolu, polisler, kurs hocaları ve öğrenci velileri katıldı. Başlarında polis armalı 'Polisimizin Yanınızdayız' yazılı kağıt şapka takan öğrenciler, camiye gelen polislere "Yanınızdayız" diyerek karanfil takdim etti. Toplum Destekli Polis Burosu ekipleri tarafından öğrencilere polis mesleği anlatıldı. Minikler semazen gösterisi sunup, ilahi okudu. İstiklal Marşı okuyan minikler, şehitler için dua etti.

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