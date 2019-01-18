Öğrencilerden oyuncak kampanyası

İZMİR'in Foça ilçesindeki Reha Necla Midilli İlkokulu öğrencileri ihtiyaç sahibi çocuklara iletilmek üzere oyuncak kampanyası başlattı. 'Haydi sen de oyna' adı verilen kampanya ile evlerde bulunan atıl durumdaki sağlam oyuncakların paylaşılarak değerlendirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Foça Reha Necla Midilli İlkokulu 2/A sınıfı öğrencilerinin, öğretmenleri Nihal Amaç öncülüğünde başlattıları kampanyada, oyuncaklar okul bahçesine yerleştirilen kumbarada toplanmaya başladı. Toplanan oyuncakların ilçede ve ilçe dışında belirlenen ihtiyaç sahiplerine, seçilecek öğrenci temsilcileri tarafından teslim edileceği belirtildi.

Sınıf öğretmeni Nihal Amaç, kampanyanın birbirlerini tanımayan çocuklar arasında gerçek anlamda empati kurularak bir sevgi bağı yaratacağına inandıklarını belirtti. Amaç, "Öğrencilerimizden gelen kampanya teklifini soyut kavramlar olan yardımseverlik, paylaşma, dayanışma gibi değerleri gerçek davranışlara dönüştürmeleri ve somut olarak kavramaları için hayata geçirdik. Evde atıl durumda olan, çocuklarımızın artık oynamaktan sıkıldığı sağlam oyuncaklar bir başka çocuğun sevinç kaynağı olabilir. Kumbaramız herkesin katkısını bekliyor" dedi.

Kampanyaya katkı sunmak isteyenlerin bağışlayacakları oyuncakları Foça Reha Necla Midilli İlkokulu'na teslim etmeleri gerektiği bildirildi.

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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