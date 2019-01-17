Öğrencilerden, Mehmetçiklere moral mektubu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir grup öğrenci, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki harekata katılmak üzere olan Mehmetçiklere moral mektubu gönderdi.

İslahiye Ali Öztürk Ortaokulu'nda Bilgi ve Teknolojileri Öğretmeni Benlihan Yermeydan Uğur, koordinatörlüğünde Değerler Eğitimi projesi kapsamında aralarında eğitim ve öğretim gören ve Suriyeli sığınmacı öğrencilerin de bulunduğu 57 öğrenci, mektuplarına Türk bayrağı ve Asker resimler de ekledi. Zeytin Dalı Harekâtı'na katılarak Halen Afrinde Barışı sağlayan Mehmetçikler ile Suriye'deki yeni yapılması planlanan harekâta katılmak üzere olan Mehmetçiklere yazdıkları moral mektuplarını öğretmenleri eşliğinde PTT Müdürlüğüne gelerek Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi ile Şanlıurfa'daki toplanma merkezlerine gönderdiler.

İlk defa Mektup atmanın ve duygu yüklü mektupların Mehmetçiğin eline ulaşmasının verdiği heyecanı ve mutluğu yaşayan öğrenciler ile PTT ye gelen Okul Müdürü Hasan Hammutoğulları,"Öğrencilerimizin yazdıkları mektupları PTT aracılığıyla Şanlıurfa ve Oğuzeli'ndeki Toplanma merkezinde bulunan Mehmetçiklere yolladıklarını, Mehmetçiklerden cevaplarını beklediklerini" söyledi.

Proje Koordinatörü Bilgi ve Teknolojileri Öğretmeni Benlihan Yermeydan Uğur ise"Suriyedeki harekâta katılmak üzere olan askerlerimiz ile cephedeki askerlerimize Değerler eğitimi projemiz kapsamında Suriyeli öğrencilerimiz inde içinde bulunduğu kendi duygu ve düşüncelerini dile getiren mektupları yine kendileriyle birlikte Mehmetçiklerimize gönderdik. Suriyeli öğrencilerimizin Türk askerlerinin kendi memleketlerini kurtarmak için verdikleri mücadelede dolayı müteşekkir olduklarını gördüklerini buda kendilerini ayriyeten mutlu etti "dedi.

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