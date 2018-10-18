Öğrencilerden mavi kapak kampanyası

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),()- GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,2 okul sosyal sorumluluk projesi kapsamında topladığı mavi kapakları Tokat'ın Turhal İlçe Belediyesine gönderdi.

İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Şehit Süleyman Şen İlkokulu ve ortaokulu sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tokat'ın Turhal Belediyesi işbirliğiyle başlattığı 'Mavi Kapak' kampanyasında öğrenciler, evlerinde, mahallelerinde ve çevrelerinde çok sayıda mavi kapak topladı. Toplanan mavi kapaklar karşılığında 1 engelli tekerlekli sandalyesine kavuşacak.

İslahiye Şehit Süleyman Şen İlkokulu Müdürü Bekir Akdoğan,"Turhal Belediyesi işbirliğiyle başlattığımız ve öğrencilerimizin kısa zamanda topladığı binlerce mavi kapak'ı Turhal belediyesine ulaştırıldığını, Mavi kapaklarla bir engelli vatandaşımızın tekerlekli sandelye kavuşacak olmasının mutluluğunu öğrencilerimizle birlikte yaşıyoruz" dedi.

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