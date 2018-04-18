Öğrencilerden, köy ilkokulu kütüphanesine kitap desteği

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesindeki Ramazan Yaman İlkokulu’nun öğrencileri, ilçeye bağlı Düğüncübaşı köyündeki ilkokuluna kitap desteğinde bulundu.

Ramazan Yaman İlkokulu’nun 1/B ve 2/A şubesi öğrencileri, Düğüncübaşı Köyü İlkokulu’nda yeni hizmete giren okul kütüphanesine destek olmak adına kitap toplama kampanyası düzenlediler. Ramazan Yaman İlkokulu öğrenci ve velilerinin büyük ilgi gösterdiği kampanya sonunda toplanan kitaplar Okul Müdürü Cengiz Yeşil öncülüğünde Düğüncübaşı Köyü İlkokulu ziyaret edilerek hediye edildi. Düğüncübaşı Köyü İlkokulu Müdürü Yusuf Evrensel, Okul Müdürü Cengiz Yeşil’e bu anlamlı destek için teşekkürlerini sundu.

Etkinlik kapsamında her iki okulun öğrencileri çeşitli oyun, piyes ve skeçlerle velilere güzel bir performans sergiledi. Proje sorumluları 1/B sınıf Öğretmeni Gülay Evrensel, 2/A sınıf öğretmeni İfakat Özen ve İngilizce öğretmeni Saba Duran, öğrenci ve velileri böyle bir toplum hizmeti içinde görmekten çok mutlu olduklarını ve çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.