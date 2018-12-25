Öğrencilerden koreografili kutlama

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılını kutlayan Gevence İlkokulu öğrencileri, idareciler ve öğretmenlerinin katkılarıyla okulun bahçesinde '25 Aralık' koreografisi oluşturarak günün anlam ve önemiyle ilgili şiir okudular.

Etkinlikle ilgili konuşan Okul Müdürü Onur Atasoy, "Bugün güzel şehrimiz için çok önemli bir gün bu anlamı ve önemi çocuklara aşılamak ve onlara bugünlere nasıl geldiğimizi göstermek için böyle bir çalışma yaparak çalışmada yer alan öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Buradaki amacımız öğrencilerimize Gaziantepli olarak değerlerine sahip çıkmayı öğretmek ve bağımsızlığımızı ve huzur içinde yaşamamızı sağlayan atalarımıza minnet ve şükranlarımızı göstermektir" dedi.

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