Öğrencilerden kandil ziyaretleri

MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi Nezaket Okulları öğrencileri, Miraç Kandili dolayısıyla il protokolünü ziyaret etti. Malatya Valisi Ali Kaban başta olmak üzere ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren protokol üyeleri, öğrencileri tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı 6 Nezaket Okulu'ndan 6 grup öğrenci, il protokolünü ayrı ayrı ziyaret etti. Vali Kaban'ı ziyaret eden öğrenciler, çiçek verdiler. Şiirler okuyup kandili kutlayarak dualar yapan öğrencileri Vali Kaban, tebrik etti. Minik öğrencilerle tek tek ilgilenen Vali Kaban, çikolata ikram edip oyuncak hediye etti.

Bir grup öğrenci de Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Gürkan'a çiçek veren öğrenciler, Hz. Peygamber'le ilgili şiirler okudu. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi Koordinatörü Fikret Doğan, Başkan Gürkan'a eğitim çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Yerel yönetim olarak Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim çalışmaları yapmasının önem taşıdığını belirten Başkan Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Başkan Gürkan, öğrenci ve öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.

Öğrenciler daha sonra İl Müftüsü Ümit Çimen ile Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'yı ziyaret etti. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi üst yönetimini ziyaret ederek Miraç Kandillerini kutladı. Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ile Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım'ı makamlarında ziyaret etti.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×