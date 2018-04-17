Öğrencilerden kan bağışı etkinliği

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri kan bağış etkinliğine katıldı.

Cumhuriyet Ortaokulu Kan bağışı konusunda farkındalık sağlayıp, konuya dikkat çekmek ve öğrencileriyle birlikte velileri bilinçlendirmeye amacıyla Kızılay ile birlikte 'Anne, Baba, Abi, Oğul' sloganıyla okul içerisinde sınıfta düzenlenen kan bağışına yoğun ilgi gördü.

Kan bağışı yapan öğrencileri ziyaret eden ve kendisi de bağışta bulunan okul müdürü Murat Kurşun, "Ülkemizde ihtiyacı olan insanlara, hastalarımıza, askerimize kan bağışında bulunurken aynı zamanda velilerimizle bütünleşelim, öğrencilerimizde biz kan verirken görmeleriyle örnek davranış sergilerken, öğrencilerimizde kan bağışının önemini anlamalarını sağlamak istedik" dedi.

Öğretmen, öğrenci ve velilerin de destek verdiği kampanya kapsamında 150 ünite kan toplandı.

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