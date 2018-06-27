Öğrencilerden jandarmaya ziyaret

SURİYE'nin Afrin kentinin terör örgütlerinden temizlenmesinde görev yapan güvenlik güçlerine manevi destek olmak amacıyla Karataş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Cumhuriyet İlkokulu ve Hacı Şerafettin Işık Anadolu Lisesinde öğrenim gören 60 kişilik öğrenci grubu İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.İlçe Jandarma Komutanlığı personelince karşılanan öğrencilere kışla binası gezdirilerek, Jandarmanın yetki ve görevleri hakkında bilgi verildi. Jandarma personelinin kullandığı silah ve teçhizat ile Olay Yeri İnceleme Timi ve kriminal malzemeler ile Trafik Timi araçları tanıtılarak, öğrenciler devriye araçlarına binip, olaylara müdahale esnasında Jandarmanın hareket tarzı ve araç telsizin nasıl kullanıldığı hususları hakkında bilgilendirildi. Öğrencilere ikramda bulunulan ziyarette, öğretmen ve okul yöneticileri gördükleri ilgi nedeniyle jandarmaya teşekkür etti.

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