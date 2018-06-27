Öğrencilerden jandarmaya ziyaret

İlçe Jandarma Komutanlığı personelince karşılanan öğrencilere kışla binası gezdirilerek, Jandarmanın yetki ve görevleri hakkında bilgi verildi. Jandarma personelinin kullandığı silah ve teçhizat ile Olay Yeri İnceleme Timi ve kriminal malzemeler ile Trafik Timi araçları tanıtılarak, öğrenciler devriye araçlarına binip, olaylara müdahale esnasında Jandarmanın hareket tarzı ve araç telsizin nasıl kullanıldığı hususları hakkında bilgilendirildi. Öğrencilere ikramda bulunulan ziyarette, öğretmen ve okul yöneticileri gördükleri ilgi nedeniyle jandarmaya teşekkür etti.
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