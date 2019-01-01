Öğrencilerden huzurevine ziyaret

Bülent ÜLKER/İBRADI, () - ANTALYA'nın İbradı ilçesinde ortaokul öğrencileri huzurevini ziyaret ederek, burada kalan yaşlıların yeni yılını kutladı.

İbradı Nefise Yılmaz Ortaokulu öğrencileri Ormana Yardımlaşma ve Kalkınma Vakfı Kazım İnan Misafirhanesi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti. Okul Aile Birliği üyelerinin de katıldığı ziyarette müzik öğretmeni Olcay Yener ve okul korosu öğrencilerinin söylediği şarkılar eşliğinde eğlenen huzurevi sakinleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarete katılan 72 öğrenci huzurevi sakinleri tarafından sevgiyle karşılandı. Ellerindeki hediye paketleri ve çiçeklerle huzurevinin kapısından içeri giren öğrencilere sarılan huzurevi sakinleri, daha sonra müzik eşliğinde neşeli dakikalar yaşadı.

Okul Müdürü Zafer Adacık, öğrencilerle birlikte huzurevi ziyaretlerini yıl içinde de sürdüreceklerini söyledi.

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