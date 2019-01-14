Öğrencilerden hayvanlar için kulübe

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde öğrenciler aç kalan ve soğuktan üşüyen hayvanlar için kulübeler yaptı.

Dinar'a 55 kilometre uzaklıktaki Çiçektepe Köyü Ortaokulu'nda öğrenciler doğada soğuktan üşüyen ve yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için çalışma başlattı. 'Doğadaki Dostlarımıza Sahip Çıkalım' projesi kapsamında öğrenciler evlerinden getirdikleri malzemelerle öğretmenlerinin de yardımıyla kulübeler yaptı. Kulübeler okulun bahçesine ve köyün farklı yerlerine konuldu. Öğrenciler tarafından kulübeler hayvanlar için yiyecek de bırakıldı.

Öğrenciler yaptıkları projenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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