Öğrencilerden hayvanlar için kulübe

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - KUMLUCA Anadolu Lisesi öğrencileri yaptıkları kedi ve köpek kulübelerini parklarda değerlendirilmesi için Kumluca Belediyesi'ne teslim etti.

Kumluca Anadolu Lisesi öğrencileri Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven'i makamında ziyaret etti. Öğretmenleri Burçin Aslan ve Yunus Emre Dermencioğlu ile Kumluca Belediyesi'ne gelen öğrenciler kendi imkanlarıyla yaptıkları kedi ve köpek kulübelerini Başkan Göven, başkan yardımcıları Mustafa Songur ve Süleyman Falay'a teslim etti.

Gençlerin çevreye ve hayvanlara gösterdiği özen adına, ziyaretten memnun kaldığını belirten Başkan Yusuf Göven, "Gençlerimiz örnek bir davranışta bulunmuş. Kendi imkanları ile yaptıkları kulübeleri bize getirmişler. Biz de Kumluca Belediyesi olarak bu kulübeleri belediyemiz bünyesinde bulunan ilçemizin değişik yerlerindeki parklarda değerlendireceğiz. Gençlerimizi ve öğretmenlerimizi bu örnek davranışlarından dolayı kutluyorum" dedi.

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