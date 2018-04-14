Öğrencilerden Emniyet Müdürüne ziyaret

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - SANDIKLI'da ilkokul öğrencileri, Polis Teşkilatının 173'üncü yıldönümü dolayısıyla Emniyet Müdürü Hanifi Savur'u ziyaret etti.

Sandıklı Kızık Mehmet Yaşar İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Enes Sabancı öncülüğünde Emniyet Müdürü Hanifi Savur'u makamında ziyaret etti. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşun 173'üncü yıldönümünü kutlayan öğrenciler kendi yaptıkları resimleri de Müdür Savur'a takdim etti. Emniyet Müdürü Hanifi Savur, öğrencilerin polislikle ilgili sorularını yanıtladı.

Sınıf öğretmeni Enes Sabancı, "Toplumun huzur ve güvenini sağlayan kıymetli polislerimizin ve tüm güvenlik güçlerimizin her zaman yanında olduğumuzu 173'üncü kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir kez daha göstermek istedik. Bundan dolayı bu ziyareti düzenledik. Bizleri sevgi ve muhabbetle misafir eden başta İlçe Emniyet Müdürümüz Hanifi Savur olmak üzere tüm emniyet görevlilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

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