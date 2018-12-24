Öğrencilerden Çad'a su kuyusu

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesinde, Borsa İstanbul Fen Lisesi Öğretmen ve öğrenci 'Afrikaya su kuyusu açalım' sloganıyla başlattıkları kampanya ile Çad'ın Kollom Gana Köyüne su kuyusu açıldı.

Borsa İstanbul Fen Lisesinde okul Değerler Kulübü, Yardımlaşma ve Dayanışma kulübü öğrencileri 'Afrikaya su kuyusu açalım' sloganıyla kampanya başlattı. Öğrenciler harçlıklarını biriktiriken, öğretmenlerin desteğiyle 2 ayda hedeflenen paranın toplandı. Toplanan para ile dünyanın en fakir beş ülkeden biri olan Çad'ın Kollom Gana köyüne açılan su kuyusunun yanına İslahiye Fen Lisesi su kuyusu tabelası konuldu.

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