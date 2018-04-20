Öğrencilerden Başkan Çolakbayrakdar'a ziyaret

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sabahat Hıfzı Gözübüyük İmam Hatip Ortaokulu İyilik Kulübü öğrencilerini misafir etti.

İhtiyaç sahibi ailelere destekte bulunan İyilik Kulübü öğrencilerine ziyaret sırasında okul yöneticileri eşlik etti. Öğrencileri duyarlılığından dolayı tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, “Belediye olarak milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere yanı sizlere aktarılması için yoğun gayret gösteriyoruz. Özellikle yardımseverlik ve hoşgörü gibi kavramların özümsenmesi için sosyal içerikli projeler ve yatırımlar yapıyoruz. Bütün gayretimiz yarınlarımız içindir. Daha iyi koşullarda yetişen çocuklarımız, daha güzel yarınlara ulaşacaktır. Sizler, Güçlü ve Büyük Türkiye’yi daha ileri seviyelere taşıyacaksınız. Hayatınız boyunca iyiliklerle ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyorum. Sizlerin başlattığı bu iyilik hareketiyle, geleceğiniz daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise yapmış oldukları ebru sanatı tablosunu Başkan Çolakbayrakdar’a takdim etmesiyle ziyaret sona erdi.

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