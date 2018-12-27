Öğrencilerden anlamlı etkinlik

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı'nın öğrencileri, 22- 28 Aralık Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Haftası kapsamında, acil yardımın önemine dikkat çekmek için etkinlikler düzenledi.

Acil durumlarda 112'nin olabildiğince erken aranması gerektiğini vurgulayan İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Nursun Üstünkarlı,

"Paramedikler için zaman çok önemlidir. Ekibin bir an önce olay yerine gidebilmesi için erken ihbar önemlidir. Bir diğer önemli nokta da hasta hakkında doğru bilgilerin verilmesidir. Vatandaşlar da bu noktada önemli bir role sahiptir. Telefonda yapılacak yönlendirmelerle paramedikler gelene dek uygulanacak ilk yardım, hastanın sağlığına kavuşmasında büyük önem taşır" diye konuştu. Üstünkarlı, İEÜ'deki son teknoloji eğitim ekipmanları ve 6 hastanede sürdürülen yıl içi stajlara da değindi. Öğretin Görevlisi Üstünkarlı, "İlk ve acil yardımın daha nitelikli ve pratik olabilmesi için deneyim çok önemlidir. Bizler, uzman akademik kadromuz ve olanaklarımızla ülkemizin paramedik ihtiyacına en yüksek seviyede mezunlarımızla cevap veriyoruz. Öğrencilerimiz, deneyim kazandıkları hastanelere ek olarak, 25 farklı 112 acil servis istasyonunda da yaz stajlarını yapıyor" şeklinde konuştu. Mezunların çalışma hayatına geçişinde sisteme dahil edilirken, mesleki yeterliliklerine göre bir değerlendirmeden geçmesi gerektiğini de aktaran Üstünkarlı, böylece toplum sağlığına yönelik önemli bir adım atılmış olunacağını belirtti.

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