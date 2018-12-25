Öğrencilerden anlamlı bağış

RİZİP İşmont Halil-Meziyet Bildirici İlk ve Ortaokulu öğrencileri Yerli Malı Haftasını kutlamayarak biriktirdikleri harçlıkları Yemen’e gönderdiler.

Yemende yaşanan açlık dramına dikkat çekmek isteyen Okul Müdürü Bayram Çakır, öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından biriktirilen 3 bin 800 lira Ziraat Bankası Nizip şubesi aracılığıyla Yemen’e gönderdi. Yapılan çalışmayı ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, Okul Müdürü Bayram Çakır, öğretmen ve öğrencileri makamında ağırlayan İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, öğretmen ve öğrencilere duyarlı davranışlarından teşekkür etti. Okul Müdürü Çakır ise öğrencilerimiz Yemen’de yaşanan durumu öğrendiklerinde onlara yardım etmek istediler bizlerde okul idaresi olarak bu çalışmayı uygun gördük ve öğrencilerimizin Yerli Malı Haftası nedeniyle biriktirmiş oldukları 3 bin 800 lirayı Yemen’deki kardeşlerimize göndermek üzere Ziraat Bankası’nda açılan hesaba aktardık’’ şeklinde konuştu.

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