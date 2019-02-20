Öğrencilerden 10 bin mavi kapak

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),-BURSA Orhangazi 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci okulda topladıkları 10 bin adet mavi kapağı Orhangazi Sakatlar Derneği'ne teslim etti.

Orhangazi 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda mavi kapak kampanyası başlattı. Kısa sürede 10 bin adet mavi kapak toplayan öğrenciler, bunları Orhangazi Sakatlar Derneği Başkanı Emrullah Akçay'a teslim etti. Emrullah Akçay öğrencilerin duyarlı yaklaşımlarından dolayı takdiri hak ettiğini belirtti ve teşekkür etti.

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