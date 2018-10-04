Öğrenciler, ziyaret ettikleri barınaktaki hayvanları sevdi

EDİRNE'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde öğrenciler ziyaret ettikleri Belediye Sokak Hayvanları Barınağı'nda köpekleri sevdi.

Edirne Atatürk Ortaokulu ile Meriç Koleji öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Belediye Sokak Hayvanları Barınağı'nı ziyaret etti. Görevli uzmanlar eşliğinde barınağı gezen öğrenciler, köpekleri sevip, ilgilendiler. tarım ve Orman Bakanlığı

1'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında ilimizde bulunan okullarla, hayvan sevgisini hayvan bilincini aşılamak amacıyla bir takım etkinlikler yaptık. Bu etkinlikler kapsamında okullarda eğitimlerimiz oldu. Bu eğitimlerin akabinde, belediyeye ait Edirne Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Barınağı'nda çocuklarımıza farkındalık yaşatmak, onlara çocuk yaşta hayvan sevgisi kazandırmak amacıyla barınakta bir gezi düzenlemeye karar verdik" dedib

Edirne Meriç Koleji Türkçe öğretmeni Yasemin Aydın da çocuk yaşta hayvan sevgisi kazanmanın önemine dikkat çekerek, "Bir insan sevgisi önce hayvan sevgisiyle başlar. Yani hayvanları sevmeyen bir insanın zaten insanlara da çokta fazla yardımcı olabileceğini düşünmüyorum. Çok küçük yaşta hayvan sevgisinin çocuklara aşılanması gerekiyor. Tabi bu sadece işte hayvanlarımızı dışarda gördüğümüzde sevelim ya da işte onlara bir kap yiyecek verelim tarzında olmaması gerekiyor. Özellikle evcil hayvan almak isteyenlerin şuna dikkat etmesi gerekiyor. Barınaklardan hayvan alınması gerekiyor. Yani hayvanı alıp daha sonra birkaç ay ya da bir yıl besleyip onları barınaklara bırakmamamız gerekiyor. Çünkü onların da duygusunun olduğunun bilinmesi gerekiyor. Biz bugün buraya gelmeden önce zaten dersimizde bu konuyla alakalı bir ders işledik daha sonra buraya öğrencileri getirdik" diye konuştu.

