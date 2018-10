Öğrenciler yerel tohumla yetiştirdikleri sebzeleri yiyecek

İZMİR'in Seferihisar Belediyesi Can Yücel Tohum Merkezi'nde çoğaltılan tohumların bir bölümü, bir kolejde oluşturulacak bahçeye dikilecek. Öğrencilerin elleriyle dikeceği tohumlardan yetişecek sebzeler, yine okulun yemekhanesinde öğrencilere sunulacak.

Can Yücel Tohum Merkezi, bir kolejdeki 4. sınıf öğrencilerini misafir etti. İsmini Köy Enstitüleri'nin kurucusu Şair Can Yücel'in babasından alan okulun öğrencileri, Can Yücel'in vasiyetiyle kurulan tohum merkezinde toprak ve tohumla buluştu. Okul öğretmenleri Suna Türkmen ve Müjdat Aydın eşliğinde merkeze gelen çocuklara, Seferihisar Belediyesi Tarım Müdürü Şerafettin Budak ve Can Yücel Tohum Merkezi Sorumlusu Aylin Bostan eşlik etti. Aylin Bostan, öğrencilere tohum merkezinde 280 çeşit yerel tohumun çoğaltıldığını, Türkiye'nin dört bir yanına bu tohum ve fidelerin ücretsiz dağıtıldığı anlattı. Öğrenciler, tohum merkezinde toprakla buluşarak, tohumun nasıl dikileceğini uygulamalı olarak öğrendi. Oldukça keyifli bir gün geçiren öğrencilere, Seferihisar Belediyesi çeşitli tohumlar hediye etti. Bu tohumlar öğrenciler tarafından Urla'da bulunan okulun bahçesine dikilerek yetiştirilecek. Yetişecek sebzeler, okulun mutfağında pişirilecek ve öğrencilere öğle yemeklerinde sunulacak. Bu sayede öğrenciler toprakla buluşarak yerel tohumun değerini ve kendi yiyeceklerini üretmenin kıymetini anlayacak.

