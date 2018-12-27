Öğrenciler yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi

Arzu ERBAŞ/RİZE()-RİZE Ekrem Orhon Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen ‘Kariyer Günleri'nde öğrenciler, hem yarıştı, hem de sektör temsilcilerine hünerlerini sergiledi.

Ekrem Orhon Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nde geleneksel olarak yapılan yemek yarışması ile öğrencilerin kentteki çeşitli turizm işletme temsilcileri ile buluşması sağlandı. Düzenlenen 'Kariyer Günleri’ kapsamında sektör temsilcilerinin işletmelerle ilgili tanıtım ve bilgilendirmelerinin ardından öğenciler, mutfaktaki hünerlerini sergileme fırsatı buldu. Etkinlikte, okulu il genelinde ve bölgede daha iyi tanıtmak, öğrencilerin bu okulu tercih etmelerini sağlamak; sektör temsilcilerinin öğrencileri yakından tanımalarına vesile olmak, öğrencilerin becerilerini geliştirmek ve işletme sahipleriyle tanıştırma amaçladı. Düzenlenen yemek yarışması ile de öğrenciler hünerlerini ortaya çıkardı. Birbirinden farklı 13 lezzetin jüri ile buluştuğu yarışmanın jüri koltuğunda ilin önde gelen turizm işletmelerinin şefleri de yer aldı. Jürinin karar vermekte zorlandığı yarışmada öğrenciler, hem hazırladıkları yemeklerle, hem de yemeklerin sunumları ile yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.