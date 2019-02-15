Öğrenciler yaya geçitlerini boyadı

Levent YENİGÜN/KEMER, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Kemer ilçesinde öğrenciler jandarma ekipleriyle yaya geçitlerini boyadı, trafik eğitimi aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında Kemer ilçesinde öğrencileri trafik eğitimi verildi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri, Kuzdere ve Beldibi mahallelerinde öğrencilere önce trafik kurallarını anlattı. 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı ile başlatılan faaliyetlerin amacı hakkında bilgi veren ekipler, yayaların nerelerde geçiş üstünlüğü olduğu bilgisini de verdi. Öğrenciler daha sonra okullarının önündeki yaya geçitlerini jandarma trafik timleriyle boyadı.

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