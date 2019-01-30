Öğrenciler, yarıyıl tatilini Bilim Merkezinde geçiriyor

KONYA,()- Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, öğrencilerin yarıyıl tatilini bilimsel etkinliklerle iç içe geçirmesi için 'Kış Bilim Kampı' düzenledi. İlkokul, ortaokul ve lise grupları için ayrı ayrı düzenlenen kamplarda; astronomiden, doğa bilimlerine, kodlamadan, film okumasına kadar birçok eğlenceli ve öğretici atölye gerçekleştiriliyor.

Konya Bilim Merkezi, öğrencilerin yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmesi için Kış Bilim Kampı düzenledi. Konya Bilim Merkezi’nde Stem, Yazarlık ve Astronomi olmak üzere 3 farklı temayla kampa katılan öğrenciler; Stem, Yazarlık ve Astronomi gibi 3 farklı temayla Yaşam Laboratuvarı, Matematik ve Teknoloji, Fizik Laboratuvarı, Tasarım, Küçük Kâşifler, Temel Adımlar Laboratuvarı, Aziz Sancar Laboratuvarı, Bislab ve Astrosanat alanlarında birbirinden farklı materyaller kullanarak bilimin eğlenceli haliyle tanıştılar. İlkokul, ortaokul ve lise grupları için ayrı ayrı düzenlenen kamplarda; astronomiden, doğa bilimlerine, kodlamadan, film okumasına kadar birçok eğlenceli ve öğretici atölye gerçekleştiriliyor. Bilim ve teknoloji ağırlıklı atölyeler çocukların tasarım yeteneklerine, problem çözme becerilerine, sosyal ilişkilerine ve psiko- motor becerilerine büyük katkı sağlıyor. Atölye aralarında kitap okuma, akıl oyunları, robo futbol, bilimsel geziler ve planetaryumda film izleme gibi sosyal faaliyetler de kampa renk katıyor. Hazırlanan programdan duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, Kış Bilim Kampı’nın kendileri için çok faydalı olduğunu, sömestr boyunca farklı deneyimler yaşadıklarını ifade ettiler. Kış Bilim Kampı, 1 Şubat Cuma akşamı tamamlanacak.