Öğrenciler turizm sektöründe deneyim kazanacak

Mehmet Can PEÇE/RİZE()-RİZE'li iş adamı Ali Rıza Çorbacı, Rize Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı protokol gereği Antalya’da bulunan otelinde Rize Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'den öğrenim gören öğrencilerin staj yapmasına imkan tanıyacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği, Rizeli iş insanı Ali Rıza Çorbacı, Rize Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Turizm sektöründe deneyim kazanmaları için Antalya’daki otelinde 6 ay staj yapmasına imkan sağlayacak. Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak’ı makamında ziyaret eden Ali Rıza Çorbacı, turizm sektörü ile Turizm Meslek Liseleri arasındaki iş birliği sürecini konuştu. Çorbacı, ardından Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de ziyaret etti, öğrencilerle ilgili bilgi aldı.