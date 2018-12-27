Öğrenciler teknolojik tasarım yapabilecekleri atölyeye kavuştu

MANİSA'nın Kula ilçesindeki Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, esnafında da desteği ile oluşturulan teknolojik tasarımların ve araştırmaların yapılabileceği 'STEM & Maker' atölyesi törenle hizmete açıldı.

Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Halil Şenel öncülüğünde öğrencilerin yaptıkları robotlar,

yarışmalarda çeşitli başarılar elde etti. Şenel, öncülüğünde bu defa okula teknolojik tasarımların ve araştırmaların yapılabileceği bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerinin İngilizcesi olan 'Science, Technology, Engineering, Mathematic' kelimelerinin baş harflerinden oluşan 'STEM' ve

dünyada hızla yayılan 'kendin yap' kültürü ile teknolojinin birleşmesinden oluşan 'Maker' hareketi çerçevesinde STEM- Marker atölyesi oluşturuldu. Kula esnafı, okuldaki diğer bölümler ve okul idaresinin desteği ile oluşturulan atölyede, robotik, kodlama ve akıl oyunları çalışmaları için çeşitli materyaller yer alıyor. Öğrenciler, atölyedeki çeşitli materyallerle teorik bilgilerini pratiğe dönüştürüyor ve yeni bir ürün ortaya koyuyorlar. Böylece ilim ve teknolojiye olan istekleri ve ilgileri artarken hem de yenilikçi programlar tasarlamaya, güven, bilgi ve yaşam becerilerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmış oluyor.

Atölyeye giriş, kart okuma sistemi ile sağlanıyor. Atölyenin girişine monte edilen kart giriş sistemi Bilişim Teknolojileri Alan Şefi öncülüğünde öğrencilerin hazırladığı yazılım, elektronik dizayn, cip okuma sistemi ve kutulama da, okulda bulunan 3 boyutlu yazıcı ile çizilerek yapılıp, monte edildi. Atölyenin açılışı, Kula Kaymakamı Kemal Duru, MHP'li Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Milli eğitim Şube Müdürleri İbrahim Özel ile Hüseyin İzci, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Kula Esnaf Odası Başkanı Aytekin Şadan, Kula Dokumacılar Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Ercan Yıldırım, okulun öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı törenle açıldı. Esnaflar ile iş birliği yaparak açtıkları atölyeye "RoboKula" ismini veren okulun Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Halil Şenel, törendeki konuşmasında, "Bu atölyeye ilgisi olan öğrenciler ile çeşitli projeler geliştirerek yarışmalara katılıp başarılar elde etmeyi hedefliyoruz" dedi. Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş da esnaflarla iş birliği yaparak böylesine güzel bir atölyeyi hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Konuşmaların ardından Kaymakam Duru, beraberindekiler ile kurdelesini keserek atölyeyi hizmete açtı. Ardından Kaymakam Duru ve açılaşa katılanlar atölyeyi gezip, okulun Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Halil Şenel'den bilgi aldı.

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()

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