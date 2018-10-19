Öğrenciler tarihsel yolculuğa çıktı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından tarih bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen 'Yivli Minare Tarih Günleri' etkinliği Gazipaşa'da yapıldı. Gazipaşalı öğrenciler destansı hikayelerle tarihi bir yolculuğa çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı okullarda eğitici konferanslar düzenleyerek öğrencilerin eğitim düzeylerinin yükselmesine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu kapsamda Gazipaşa'da düzenlediği 'Yivli Minare Tarih Günleri' Gazipaşa Av. Kemal Akça Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Konferansa Tarihçi- Yazar Nermin Taylan konuşmacı olarak katıldı.

TARİHİNİ UNUTAN TOPLUM HAFIZASINI KAYBEDER

45 dakika süren konferansta öğrencilere destansı hikayeler anlatarak tarihte yolculuğa çıkaran Taylan, tarihini, toplumsal geçmişini, ecdadını hatırlamayan bir toplumun, hafızasını kaybetmiş bir insandan farksız olduğunu kaydetti. Sultan Alparslan, Alaaddin Keykubad, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmed, Sokollu Mehmed Paşa, Medine Müdafii Ömer Fahrettin Paşa gibi tarihimizde destansı hikayelerle anılan kahramanlardan da bahseden Nermin Taylan, öğrencilere şanlı tarihimizi araştırmalarını, okuyup öğrenmelerini, anlamalarını istedi.

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