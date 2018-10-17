Öğrenciler tarih dersini müzede işledi

BURSA,() - BURSA'nın Orhaneli ilçesinde Sait Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencileri köy müzesinde tarih dersi yaptı. 30 yıllık eşyaları evinde sergileyen Ahmet Bozdemir, öğrencilere müze hakkında bilgiler verdi.

Orhaneli ilçesindeki Sait Yılmaz anadolu Lisesi 9A Sınıfı öğrencileri tarih dersini, bu kez derslik yerine müzede yaptı. Evinin bahçesinde 30 yıllık eşyaları sergileyerek evinin bir bölümüne müze kuran Ahmet Bozdemir'in yerine gelen öğrenciler, burada paylaşılan bilgilerden faydalandı. İlk olarak müzeyi gezen öğrenciler tarihte yolculuk yaptı. Öğrenciler daha sonra öğretmenleri ile birlikte tarih dersini işledi. Öğrenciler müzede ders yapmanın çok güzel olduğunu söylerken, eskiden yaşamış canlı kalıntılarını gördüklerini ve çok etkilendiklerini dile getirdi. Orhaneli Sait yılmaz Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Öznur Atmaca ise, müzede ders işlemenin öğrencileri açısından çok daha faydalı olacağını düşündüğü için müzede ders yaptıklarını söyledi. Evin bahçesinde bulunan ahşap evi yeniden inşa edip 30 yıllık tarihi eşyaları burada sergileyen Ahmet Bozdemir müzeye ziyaret eden öğrencilere daha önceden topladığı eşyalar hakkında bilgi verdi.

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