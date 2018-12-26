Öğrenciler su kabağı boyadı ve quilling yaptı

ALANYA, () - ALANYA Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere yönelik doğa temalı su kabağı boyama ve quilling çalışmalarında bu hafta Hayati Hanım İlkokulu misafir edildi.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı görevli ressamların gözetiminde öğrencilere doğa temalı su kabağı boyama ve quilling (renkli kağıtları kıvırma sanatı) resim çalışması yaptırıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Merkez Şantiyesinde devam eden organizasyonda öğrenciler keyifli zaman geçirdi. Çalışmalarını tamamlayan öğrencilere serada üretilen bitkiler hakkında bilgi verildi, doğanın ve çevrenin önemi anlatılarak farkındalık oluşturuldu.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, "Öğrencilerimize doğayı sevdirmek ve el becerileriyle görsel hafızalarını geliştirmeye yönelik bu tür faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Bu çalışmalarımıza Alanya'mızın yöresel ürünlerini öğrencilerimize uygulamalı olarak öğretip gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmayı planlıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI