Öğrenciler sporla buluşuyor

ANTALYA, () - TÜRKİYE Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi 2017-2018 yılı Eğitim Öğretim Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Antalya Spor Salonundaki toplantıya Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Mili Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, AGSİM İlçe Müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü ve 81 ilde gerçekleştirilen proje kapsamında Antalya genelinde 19 bin 352 öğrenciye yetenek taraması yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri tarafından uygulanan yetenek taramasında boy kilo ölçümü, kavrama kuvveti ölçümü, 20 metre sürat testi, çeviklik ölçümü, esneklik ölçümü, oturma ve kulaç uzunluğu ölçümü, dikey sıçrama testi, geriye doğru sağlık topu atma gibi uygulamalardan geçen bin 961 öğrenci seçildi.

Geçen yıl 8 bin çocuğa 14 branşta eğitim verilen proje kapsamında bu yıl da binlerce öğrenciyi sporla buluşturacaklarını kaydeden Burhanettin Hacıcaferoğlu, "2017-2018 okul sporları geleneksel çocuk oyunları faaliyetlerine 73 bin 862, okul sporları faaliyetlerine ise 68 bin 30 olmak üzere toplam 141 bin 785 öğrenciyi sporla buluşturduk. Antalya en başarılı ikinci il oldu" dedi.

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