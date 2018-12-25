Öğrenciler sınava gözetimsiz girdi

NİZİP'te bir okuldaki öğrenciler, ilk kez uygulanmaya başlanan 'öğretmensiz ve gözetmensiz' sınav uygulaması ile sınava girdiler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "Bir okul gözetmensiz sınav yapsın ve ben varım desin" açıklamasının ardından Adile Altınbaş Ortaokulu uygulamayı hayata geçirdi.

Okul Müdürü Halil Kaya başkanlığında öğretmenler tarafından yapılan toplantı sonrası öğrencilerin birbirine ve öğretmenlerine güvenin artması nedeniyle gözetmensiz sınav sistemine geçildi.

Okula gelen öğrenciler, öğretmenleri olmadan sessiz bir şekilde sınavlarına girdi.

Okul Müdürü Halil Kaya Yaptığı konuşmada şunları söyledi.

"Milli Eğitim Bakanımızın çağrısı üzerine Nizip Adile Altınbaş Ortaokulu idarecileri olarak bizde varız diyerek uygulamayı okulumuzda hayata geçirdik. Öğrenci ve öğretmen arasında karşılıklı güven ortama ve de öğrencilerde özgüven oluşturması ve artması için başlatılan bu uygulama zamanla diğer tüm derslerde devam edecektir" dedi.

Bu arada başlatılan uygulamayı yerinde görmek üzere okula gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, öğrencilere başarılar dilerek okul idaresi ve öğretmenlere ise teşekkür etti.