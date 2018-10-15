Öğrenciler, seyir tepesine fidan dikti

DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi tarafından kurulan Seyir Tepesi Tematik Kent Ormanı'nda, Pamukkale Üniversitesi Bilinçli Nesil Topluluğu üyesi öğrenciler fidan dikti.

Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, Seyir Tepesi'nde Pamukkale Üniversitesi Bilinçli Nesil Topluluğu öğrenci grubu üyeleri ile fidan dikti. Topluluk Temsilcisi Furkan Oral, "Pamukkale Belediyemizin bize armağan etmiş olduğu Seyir Tepesi projemizde fidan dikmek bizim için çok önemliydi. Ben şahsen Ankara'dan geliyorum. Birçok arkadaşımızla konuştuğumuzda başka illerde görmediğimiz kapsamlı bir proje. Buranın en büyük avantajı üniversitemize çok yakın olması. Artık sadece öğrenci arkadaşlarımız kafelere bağlı kalmayacak, burada nefes almaya gelebilecekler" dedi.

Başkan Gürlesin ise Seyir Tepesi'nin eskisinden daha da yeşil olmasına özen gösterdiklerini belirterek, "Türkiye'nin En Büyük Tematik Kent Ormanı Parkı'nı yapmak bize nasip oluyor. Böyle bir projeye imza atmaktan dolayı büyük onur duyuyoruz. İnşaatımızın belli bir noktaya gelmesiyle birlikte fidan dikimi çalışmalarımızı da son derece hızlandırdık. Burada topluluklar, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve farklı gruplarla geçen haftalar fidan dikimine başladık. Bugüne kadar 1200'ün üstünde fidan dikildi. Ama bununla kalmayacağız bu sayıyı hızla arttırmak istiyoruz. Amacımız bu bölgenin daha da yeşil hale gelmesi" dedi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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