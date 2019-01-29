Öğrenciler sanatseverleri bekliyor

MERSİN, () - MERSİN'de, Tarsus Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından yapılan resimlerin yer aldığı sergi, Mehmet Bal Sanat Galerisi'nde sanatseverleri bekliyor.

Merkezde eğitim veren Resim Öğretmeni Solmaz Yüksek, yaptığı çağrı ile herkesi sergiyi gezmeye davet etti. Sergide 130 eserin yer aldığını belirten Yüksek, "Sanatkar toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır. Ulu Önderimiz Atatürk'ün bu sözleriyle sanat yolunda devam edeceğiz. Güzel sanatlar sevgisine kapılan ve bu yolda yürümek isteyenlere merkezimizin kapıları her zaman sonuna kadar açık. Kurslarımızda hobi olarak çalışan öğrencilerimizin yanında güzel sanatlara hazırlık yapan öğrencilerimizde var. Eğitim alan öğrencilerimizden 8'i şuan üniversitede eğitim hayatlarına başladılar" dedi.

Yüksek, serginin 2 Şubat'a kadar gezilebileceğini de sözlerine ekledi.



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