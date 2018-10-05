Öğrenciler parklara mama ve su bıraktı

GAZİANTEP'te ilkokul öğrencileri 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde kentteki parklara hayvanlar için su ve mama koydu.İlkokul öğrencileri farkındalık oluşturmak için kent merkezinde bulunan parklara ve ağaçların altına hayvanlar için su ve mama koydu. Çevredeki hayvanlarla ilgilenen çocuklar, hayvanlara yönelik duyarlılık çağrısı yaptı. Çocuklar, hayvanlara yönelik şiddeti de kınayarak. Hayvanlara şiddet uygulanmaması gerektiğini söyleyen Baran Uzun, “Bu gün doğada yaşayan hayvanlar için mama ve su dağıttık. Bende hayvanları beslemeyi çok seviyorum ve insanların onlara zarar vermemesini istiyorum" dedi.Öğrenciler daha sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesini gezerek oradaki hayvanlarla ilgili bilgiler aldı.

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