Öğrenciler olimpiyat coşkusunu, Başkan Işık'la paylaştı

İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA, () - GÜRSU Belediye Başkanı Mustafa Işık, Uluslararası Matematik ve Fen Olimpiyatları’nda Gürsu’yu temsil edecek öğrencilerle bir araya geldi. Olimpiyatlarda başarılı bir sonuç beklediğini belirten Işık “Aydınlık yarınlarımızın mimarları olacak bugünün çocuklarının bilimin ışığında gelişimi için bizler de destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Uluslararası Matematik ve Fen Olimpiyatları’nda Gürsu’yu temsil edecek öğrencilerle Gürsu Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen konferansta bir araya gelen Işık “Bilimsel konferanslar, kültür, sanat faaliyetlerimizle çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak istedik. Öğrencilerimizin olimpiyatlardan başarıyla dönmelerini temenni ediyorum. Onların gözlerindeki pırıltı bizleri de heyecanlandırdı. Hepsine zihin açıklığı diliyorum” açıklamasında bulundu.

FOTOĞRAFLI