Öğrenciler, okulun temizlik maddelerini kendileri üretiyorlar

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda, öğrenciler okulun temizlik maddelerini kendileri üretiyor. Başlatılan kampanyayla, tabiata birçok zararı bulunan atık yağları toplayan çocuklar, öğrenci velisi Hatice Özer'in eşiliğinde arap sabunu, deterjan ve zemin temizliğinde kullanılan suyun köpürmesini sağlayan, hoş kokulu sabunlar üretiyor.

Karabağlar Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda okuyan öğrenciler ve velileri, bir süredir örnek bir projeye imza atıyor. Okulun 4-C sınıfı velilerinden Hatice Özer'in eşiliğinde başlatılan projeyle, öğrenciler ve veliler tarafından üretilen birçok temizlik malzemesi, okulun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılıyor. İşe atık yağ toplamakla başlayan öğrenciler, okula duyuru afişleri astı. Derslere girecek olan tüm öğretmenlerden, ders başlangıcında öğrencilere evdeki atık yağları toplayıp okula getirmelerini söylemelerini istedi. Öğrenciler, annelerinden atık yağları atmamasını, bunlardan temizlik malzemesi yapacaklarını söyleyince birçok veli de durumdan haberdar olup, projeye katılmak istedi. Okula, atık yağ kutuları koyan öğrenciler, her gün burada toplanan yağları alıp, Hatice Özer'in yanına koştu. Kısa sürede, birçok arap sabunu, deterjan ve sıvı sabun üretildi. Son olarak, zemin temizliğinde kullanılan suların köpürmesini sağlayan, hoş kokulu sabunlar üretilmesi için çalışmara başlandı.

ÇEVRE BİLİNCİ, TASARRUF KÜLTÜRÜ VE ÖZGÜVEN AŞILIYORLAR

Proje yürütücüsü Hatice Özer, 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kullanılamaz hale getirdiğini belirterek, "Burada hem çocuklara bir çevre bilinci aşılıyoruz hem okulun ihtiyaçlarını karşılayarak tasarruf kültürünü gerçekleştiriyoruz hem de çocuklara emeğin ne kadar önemli bir şey olduğunu öğretiyoruz. Çocuklar çok hevesli, yaptığımız sabunları denemek için hemen gidip, ellerini yıkıyorlar. Sabun yapmanın o kadar zor bir şey olmadığını görüyorlar ve böylece hayatta bir şeyler yapabilmek için özgüvenleri de gelişiyor" dedi.

Davut CAN / İZMİR, ()

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