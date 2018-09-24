Öğrenciler mehteran takımı kurdu

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde yürütülen 'Ceddimizi Neslimizle Buluşturuyoruz' projesi kapsamında, Tarsus Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencileri, mehteran grubu kuruldu. Proje Koordinatörü ve Merkez Müdürü...

Öğrenciler mehteran takımı kurdu

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde yürütülen 'Ceddimizi Neslimizle Buluşturuyoruz' projesi kapsamında, Tarsus Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencileri, mehteran grubu kuruldu.
Proje Koordinatörü ve Merkez Müdürü Nurettin Ambaroğlu, "Amacımız öğrencilere atalarını tanıtmak, o ruhun tekrar gönüllere girmesini sağlamak. Dezavantajlı öğrencilerin milli ve manevi duygularını güçlendirerek kültürel mirasımızın çocuklarımıza tanıtmayı nedefliyoruz" dedi.
27 öğrencinin yer aldığı grup, milli bayramlarda çeşitli gösteriler sunacak. 

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