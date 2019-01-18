Öğrenciler karne heyecanı yaşadı

MUĞLA genelinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde 152 bin 721 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Ula ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda karne dağıtım töreni yapıldı. Muğla Valisi Esengül Civelek'in yanı sıra Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Arslan, öğrenciler, öğretmenler ve veliler törene katıldı. Öğrencilere karne ve hediyeleri, Vali Civelek ile protokol üyeleri tarafından verildi. Öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Vali Civelek, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 152 bin 721 öğrencinin karne aldığını söyledi. Vali Civelek, öğrencilere tatilde dinlenmeleri, kitap okumaları ve tatil süresince büyüklerini de ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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