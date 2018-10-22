Öğrenciler 'İzmir Modeli' için geldi

PROJE ödevleri için İzmir Modeli’ni mercek altına alan ODTÜ ve Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile buluştu. ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cana Birsel, "Kentsel tasarım projelerinin Türkiye’de en başarılı şekilde yürütüldüğü kent İzmir’dir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Başkan Aziz Kocaoğılu döneminde hayata geçirdiği yatırım ve projelerle birlikte ‘İzmir Modeli’ olarak adlandırılmaya başlanan yerelde kalkınma modeli, üniversitelerin de ilgisini çekti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Konya Teknik Üniversitesi’nden gelen Mimarlık Fakültesi 4. sınıf öğrencileri, İzmir’in hem kıyı tasarım projelerini hem de şehrin planlamasını mercek altına aldı. Bir sene boyunca projeleri inceleyecek öğrenciler, daha yakından tanımak istedikleri İzmir’i karış karış gezmeye başladı. ODTÜ ve Konya Teknik Üniversitesi öğrencileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile de bir araya gelerek İzmir’in yatırım projelerinden ulaşımına, planlamasından finans yapısına kadar pek çok alanda uygulanan yöntem ve stratejiler hakkında bilgi aldı.

Öğrencileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda ağırlayan Dr. Buğra Gökçe, İzmir’in ülkedeki hakim kentleşme modeli dışında farklı yöntemler uyguladığını söyledi. Gökçe, "Bizim mesleğimiz açısından en kolay şey, ver katı, arttır yoğunluğudur. Bu doğru bir bakış açısı değildir. Bir kenti aynı sokaklar, caddeler üzerinde aynı alt yapıyla, sadece katları artırarak dönüştürüyorsanız, o kentin kentsel dönüşüm sorununu çözmüyor, o kentin geleceğine yatırım yapmıyor, aksine o kente ihanet ediyorsunuz demektir" dedi.

Gençlere İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm uygulamalarından da bahseden Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe, "Biz ‘uzlaşmayla ve yerinde dönüşümle’ Türkiye’de çok farklı ve özel bir noktadayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı modelle kimse mahallesinden, komşusundan ayrılmıyor. Bölgenin alt yapısını biz yapıyoruz, tapuları biz veriyoruz. Mal sahipleri müteahhidi görmüyor, tanımıyor. İhaleye de biz çıkıyoruz. En yüksek, hesaplı fiyatı verene teslim ediyoruz. Kontrat yapıyoruz, inşaatı biz denetliyoruz. Vatandaşla müteahhiti karşı karşıya getirmiyoruz. Uzundere'de ilk etap konutları bitti, hatta içerisinde aileler oturmaya bile başladı. Uzundere 2. Etap çalışmaları hızlı bir biçimde devam ediyor. Örnekköy'de yıkımlar gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Ege Mahallesi, Gaziemir/Aktepe Emrez, Ballıkuyu, Bayraklı ve Güzeltepe bölgelerinde de kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyor" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİMİZ İZMİR'DE ÇOK ŞEY ÖĞRENECEK"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cana Birsel ise 'Mimar Tasarım Stüdyosu Projesi' için İzmir’e geldiklerini belirterek, "İzmir’i seçme nedenimiz, bir kentsel tasarım projesi yürüttüğümüz içindir. Kentsel tasarım projelerinin Türkiye’de en başarılı şekilde yürütüldüğü kent İzmir’dir. Bu bir eğitim projesi ve İzmir’de uygulanan İzmirDeniz projesi son derece örnek bir çalışma. Her bir öğrencim bu proje sayesinde birikim ve donanıma sahip olacak. Alternatif projelerimizle biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI