Öğrenciler için 'trafik bilinci' eğitimi

Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'da öğrencilerin trafik bilincini artırmaya yönelik eğitim programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kuralları ile ilgili öğrencileri bilinçlendirmek adına eğitim programı düzenledi. Trafik Şube Müdürü Mustafa Akar ve çok sayıda trafik polisinin katıldığı programda, öğrencilere emniyet kemeri kullanımı, trafik ışıklarının ihlali durumunda meydana gelecek kazalar, seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, hız limitleri ve yaya geçitlerinin kullanımı ile ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı. Emniyet kemeri simülatörüne bindirilen öğrenciler, kemer kullanımının faydaları konusunda eğitildi. Akar, çalışmaların yıl boyunca devam edeceğini ve tüm öğrencilerin eğitim programına katılacağını belirtti.