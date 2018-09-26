Öğrenciler Grup Zakkum ile coştu

ANKARA, () - MELTEM Ayhan Eğitim Kurumları, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına ‘Grup Zakkum Gençlik Konseri’ ile merhaba dedi.

Konserde öğrencileri Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Yardımcısı Başar Bal da yalnız bırakmadı. Kurum sahibi Meltem Ayhan tarafından karşılanan Başkan Yaşar, öğrencilerden büyük ilgi gördü. “Sizler bizim geleceğimizsiniz” diyen Başkan Yaşar, “2018-1019 öğretim yılının ailelerimize, çocuklarımıza ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Aileleriniz sizler için çalışıyor, sizler de onların emeklerini göz ardı etmeyerek derslerinize iyi çalışın, iyi meslekler edinin. Bizler de sizlerin geleceğe tam donanımlı bir şekilde hazırlanabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

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