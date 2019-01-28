Öğrenciler, görme engellilerin karanlık dünyalarına ses oldu

Arzu ERBAŞ/RİZE()-RİZE Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, başlatıkları proje kapsamında görme engelliler için felsefe test kitabı seslendirdi.

Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Felsefe öğretmeni Bahar Yüksel, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM iş birliği ile sosyal sorumluluk projesi başlattı. Projede, 10 ve 11'inci sınıfların katıldığı 10 kişilik öğrenci ekibi, görme engellilerin kendilerinin belirlediği kitapları seslendirmek için Boğaziçi Üniversitesi ile iletişime geçti. Görme engellilerinin en çok YKS'ye hazırlık kitaplarına ihtiyacı olduğunun belirlenmesi ile YKS'ye hazırlık felsefe kitabı seslendirildi. Seslendirme öncesinde diksiyonu düzgün gönüllü öğrencilere seslendirme kurallarıyla ilgili bilgiler verildi. Ev ortamlarında yapılan seslendirmeler okulda Felsefe öğretmeni Bahar Yüksel tarafından yapılan düzenlemelerle GETEM’e gönderildi. Çalışma, GETEM tarafından onaylandıktan sonra resmi sitesinde yayınlandı.

Görme engelliler için hazırlanan sosyal sorumluluk projesine gönüllü olarak katılan öğrenciler Hüsnanur Tarakçı, Derya Aşık, İremsu Ekşi, Hatice Beyza Ekşi, Beyzanur Güveli, İrem Mutlu, Nazlıcan Kopuz, Yağmur Kopuzoğlu, İrem Kul, böyle anlamlı bir projenin içerisinde yer aldıkları için gururlu olduklarını söyledi. Öğrenciler, "Görme engelli arkadaşlarımıza ses olmak, derslerine çalışmalarına katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduk” dediler.