Öğrenciler, gönüllü zabıta oldu

Esat TAŞTEKİN/ ERGANİ (Diyarbakır), () - DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesindeki eğitim ve öğretim gören öğrenciler, 'Çocuk Zabıtalar Hijyen Kontrolünde' projesi kapsamında zabıta görevi yürütürek işyerlerinde denetimlerde bulundu.

Ergani İnkılap İlkokulu Müdür Yardımcısı Zülküf Çeri'nin koordinatörlüğünde 'Çocuk Zabıtalar Hijyen Kontrolünde' projesi' kapsamında 5 öğrenci, Ergani Belediyesi zabıta ekipleriyle birlikte denetime çıktı. İlçedeki kasap, pastane, fırın, marketleri ve lokantaları gibi işyerlerini denetleyen öğrenciler, hijyen kurallarına uymayan işletmecileri uyardı, düzenli olan işyerlerine ise ödül belgesi verdi.

Proje koordinatörü Zülküf Çeri, projeyle çocuklarda öz güven ve sosyal sorumluluk duygusunun gelişmesini hedeflediklerini söyledi.

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