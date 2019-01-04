Öğrenciler gastronomi stajı için Avrupa'ya gitti

Ahmet ILGAZLI/GÖNEN/Balıkesir,()-BALIKESİR'İN Gönen Mirciler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri İlker Eren, Erbil Ongül ve Caner Turhan rehberliğinde Çekya ve İtalya'da öğrenciler gastronomi ve mutfak stajını gerçekleştirecek. Öğrenciler proje kapsamda 15 gün boyunca Çekya’nın Prag ve İtalya’nın Modena kentlerinde 5 yıldızlı otellerde ve yurtdışı gastronomi eğitim kurumlarında uluslararası pişirme teknikleri ve dünya mutfağı yemekleri konusunda eğitim alarak projelerini tamamlayacak. 12 öğrenciye 13- 27 Ocak 2019 tarihleri arsında masterchefler Josef Neufus, Daniel Dudov tarafından mutfak ve gastronomi eğitimi verilecek. Proje kapsamında ikinci çalışma farklı 12 öğrenci grubu ile Mart ayı sonunda tekrar gerçekleştirilecektir. 2019 yılı içinde okuldan 24 öğrenci Avrupa ve dünya mutfağı hakkında eğitim alacak.

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