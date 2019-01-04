Öğrenciler fidan dikti

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesi TEMA Vakfı Örgütü, Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri ile birlikte doğaya sahip çıkma adına meşe tohumlarını toprakla buluşturdu.

Hava muhalefeti dolayısı ile etkinlik kapalı alanda yapıldı. Etkinlik kapsamında 200 adet meşe tohumu toprakla buluştu. Etkinliğe 3 ve 4’ncü sınıf öğrencilerinden toplam 65 kişi katıldı. Meşe tohumunun özellikleri ve ekim tekniği konusunda açıklama yapıldıktan sonra uygulamaya geçildi. Tohumlar yapılan tarife uygun şekilde toprakla doldurulan tüpe ekilerek can suyu verildi. Tohumların çimlenmesi sonucu elde edilecek fidanlar daha sonra açık alana dikileceği belirtildi.

TEMA Vakfı Örgütü Lüleburgaz temsilcisi Orman Mühendisi Vicdan Aladağ, etkinliğin düzenlenmesine katkı veren ticaret ve Sanayi Odası Okul Müdürü Orhan Kılıç’a, Müdür Yardımcısı Adnan Kaya’ya, sınıf öğretmenleri İlker Selen ve Tuğba Kutlu’ya ve TEMA gönüllüsü Resul Çokan’a teşekkür etti.