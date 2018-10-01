Öğrenciler, 'Dünya Çocuk Günü' etkinliklerinde eğlendi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE; () - OSMANİYE Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Dünya Çocuk Günü' öğrencilerin yoğun ilgi ve coşkusuyla kutlandı.

7 Ocak İlköğretim Okulu bahçesindeki programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, 7 Ocak İlköğretim Okul Müdürü Hasan Aktaş, Özden Huzurevi sakinleri ve öğrenci velileri ile Sosyal Uyum ve Okul Destek Projesi kapsamında kurumdan yardım alan çocuklar katıldı.. 7 Ocak İlkokulu Halk Oyunları ve modern danslar ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi. Öğrenciler, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarabilmek adına düzenlenen, çuval, yumurta taşıma ve halka atlama yarışı, sandalye kapmaca, hulahop gösterisi, halat çekme ve mendil kapmaca oyunlarını oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.



FOTOĞRAFLI